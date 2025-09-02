 Palermo, incidente in viale Regione Siciliana: morti due giovani
Palermo, incidente in viale Regione Siciliana: morti due giovani in moto

L'impatto all'altezza di via Belgio
NELLA NOTTE
di
PALERMO – Notte di sangue a Palermo. Due giovani di 27 e 21 anni sono morti in un incidente stradale in viale Regione Siciliana all’altezza del ponte di via Belgio.

Antonio Mazzola e Domenico Schiavo erano a bordo di una moto Kawasaki. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo senza il coinvolgimento di altri mezzi. Sulle cause dell’impatto contro il guard rail, avvenuto intorno alle 2:30, indagano i vigili urbani dell’infortunistica stradale e i poliziotti. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118.

Mazzola aveva compiuto gli anni ieri, Schiavo avrebbe compiuto 22 anni il prossimo 27 settembre. Le salme sono state restituite ai familiari.

Il tratto di strada è strato ristretto alla circolazione per eseguire i rilievi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.

