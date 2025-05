Investito a Palermo, 17enne indagato per omicidio stradale aggravato

Il giovane che ha travolto Aliotta era senza patente, né assicurazione

PALERMO – Si aggrava la posizione del diciassettenne che ha investito Salvatore Aliotta in via Buonriposo a Palermo. Dopo la morte del 71enne, avvenuta al Civico per le gravi lesioni riportate nell’impatto, L.N.P dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato.

Senza assicurazione, né patente

L’Infortunistica della polizia municipale che sta conducendo le indagini ha accertato che il giovane si trovava in sella al suo scooter, un Kymco 125, senza alcuna copertura assicurativa, ma anche senza patente. Si attende inoltre l’esito degli esami tossicologici per verificare le sue condizioni psico fisiche al momento dell’impatto, avvenuto all’incrocio con la via Oreto.

Aliotta gestiva una storica friggitoria

La tragedia, a pochi metri dal locale che Aliotta gestiva da anni, una storica friggitoria che nel quartiere tutti conoscevano. Decine i messaggi di cordoglio che in queste ore sono stati condivisi sui social da amici, familiari e clienti che descrivono “Zio Totò” come un grande lavoratore, profondamente legato alla famiglia.

“Nonno, un maestro per tutti”

“Nonno, eri un maestro per tutti – scrive la nipote -. Mi manchi già tantissimo, ti voglio e ti vorrò per sempre bene”. “Sei stato il fratello che tutti vorrebbero avere”, aggiunge la sorella, che fino all’ultimo aveva sperato in un miracolo. Il 71enne era stato infatti ricoverato in condizioni gravissime al Civico.

La violenza al Civico

Al pronto soccorso dello stesso ospedale, sabato notte, si sono registrati forti momenti di tensione. Anche il minorenne che era alla guida dello scooter è stato ricoverato al Civico e con lui sono arrivati i familiari. Il fratello, un ragazzo di 21 anni, ha aggredito il medico di guardia che gli aveva chiesto di abbassare la voce: è stato necessario l’intervento dei carabinieri e per il giovane è scattato l’arresto.