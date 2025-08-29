Palermo, con l’auto contro quattro mezzi in sosta: ferita una donna

Tre feriti anche sulla circonvallazione di Monreale

PALERMO – Incidente alle prime luci dell’alba a Palermo. Una donna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro i mezzi in sosta. E’ successo in piazza Virgilio, in pieno centro.

Una 63enne era alla guida di una Volkswagen quando è uscita di strada e si è schiantata contro quattro auto parcheggiate lungo il marciapiede, nei pressi del civico 20. Nell’impatto sono rimaste gravemente danneggiate una Peugeot, una Ford Fiesta, una Toyota e una Ford Puma.

Incidente in piazza Virgilio: i soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso l’automobilista, che è rimasta ferita ed è stata trasportata a Villa Sofia. In azione anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente in piazza Virgilio.

Tre feriti sulla circonvallazione di Monreale

Un altro incidente si è verificato nelle scorse ore sulla circonvallazione di Monreale, in questo caso tre persone sono rimaste ferite. Sono rimaste coinvolte una Fiat Seicento, un’Alfa Romeo e una Toyota Yaris. I conducenti delle prime due auto e una passeggera sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia.

Soltanto pochi giorni fa, il grave incidente in cui ha perso la vita Anna Romano, 65 anni. La donna stava attraversando sul lungomare Cristoforo Colombo all’Addaura, quando è stata travolta e uccisa dallo scooter guidato da un 51enne.