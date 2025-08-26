Anna Romano, travolta e uccisa all’Addaura: “Increduli, cuore a pezzi”

Era la moglie di Gabriele Palpacelli e zia del tennista Cecchinato

PALERMO – Dal tennis ai corsi pre-parto e all’impegno nel sociale. E poi l’immenso amore per il marito, Gabriele Palpacelli, ex consigliere nazionale della Federtennis ed ex presidente del comitato regionale Sicilia, scomparso nel 2022, e il profondo legame con i figli. Chi parla di Anna Romano, travolta e uccisa all’Addaura nella trada mattinata da uno scooter, la descrive come una donna generosa e sempre pronta a tendere la mano al prossimo.

La perdita del marito Gabriele Palpacelli

“Conviveva con il grande dolore per la perdita del marito – raccontano gli amici – e non perdeva occasione per ricordarlo, lo rendeva presente in ogni suo gesto. Il loro è stato un grande, grandissimo amore. Oggi Anna ha raggiunto il suo Gabriele”. Anna Romano era inoltre la zia del tennista Marco Cecchinato, che nel 2018, dedicò alla zia la convocazione in Nazionale per la Coppa Davis.

Marco Cecchinato, annullato il match a Como

Cecchinato avrebbe dovuto giocare oggi, a Como, con il croato Luka Mikrut ma il match è stato rinviato e sta rientrando a Palermo proprio in seguito alla tragedia. Con lui, il cugino e allenatore Francesco Palpacelli, figlio di Anna Romano. Decine i messaggi di cordoglio che in queste ore vengono condivisi sui social da chi conosce la famiglia.

Travolta e uccisa all’Addaura: “Increduli, dolore immenso”

“Conoscevo Anna Romano perché moglie del nostro immenso ex Presidente Gabriele Palpacelli a cui devo tantissimo per avere creduto in me e facendomi avere tantissime soddisfazioni per l’attività che svolgo in seno alla federazione – scrive Maurizio Costa, fiduciario regionale Fit Tpra -. Spesso mi chattavo con lei parlando dei più e del meno e di mio figlio, sempre prodiga a darmi consigli da quella immensa madre che era. Non vedevo l’ora ogni dicembre alla festa delle racchette di incontrarla di presenza e chiacchierare con lei, abbracciarci e ricordare i bei momenti che Gabriele mi ha sempre regalato. Sono assolutamente esterrefatto, affranto e triste per il tragico incidente che gli ha tolto la vita. Da oggi sarai vicino al tuo amato marito”.

“Era l’angelo delle mamme”

Parole struggenti anche da chi è stata assistita durante la gravidanza, in tanti la definivano “l’angelo delle mamme”. “Ciao Anna – scrive Cinzia – non posso ancora crederci. La mia insegnante preparto, la più preparata e dolce del mondo! Rip e vai a raggiungere il tuo amato per sempre”. E ancora, aggiunge Daniela: “Che dispiacere, sono sconvolta. Donna di grande cultura, capace, altruista, una gran bella persona”.

“Travolta e uccisa all’Addaura. Non posso crederci. Ci hai accolto, ascoltato e supportato nel momento più fragile della vita di tante di noi – aggiunge Federica -. Hai creato uno spazio sicuro, una comunità di mamme che oggi è una rete di sostegno nei giorni più felici e in quelli più difficili. È doloroso dirti addio così, così all’improvviso. Il tuo segno rimarrà vivo nei nostri cuori e nei legami che hai reso possibili”.

“Voglio immaginarla accanto al suo Gabriele”

E anche in questi giorni di fine agosto, Anna Romano stava per realizzare sogni e progetti. “Non si fermava mai – racconta ancora un’amica – era piena di risorse e stava organizzando un evento dedicato alle donne, con la solita passione che la caratterizzava. Anna ci è stata portata via, un dolore che trafigge il cuore. Voglio immaginarla accanto al suo Gabriele, unico conforto per questa fine assurda che ci priva di una persona eccezionale”.