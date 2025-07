Incidente a Brancaccio, coinvolto uno scuolabus: bimbi in ospedale

Sul posto i sanitari del 118 e la polizia municipale

PALERMO – Uno scuolabus è rimasto coinvolto in un incidente tra quattro mezzi in via Generale Rodolfo Corselli, a Brancaccio. A bordo del furgone Iveco intestato al Centro diaconale “La Noce” della Chiesa valdese, si trovavano otto bambini.

Otto bambini soccorsi dal 118

Lo scontro a Brancaccio è avvenuto con una Opel, l’impatto è stato violento e i due mezzi sono poi finiti su un Ape Piaggio e un’Audi parcheggiati lungo il marciapiede. Paura per i bimbi sullo scuolabus, soccorsi dai sanitari del 118 arrivati sul posto.

Sono stati tutti trasportati all’ospedale Buccheri La Ferla e sottoposti ad accertamenti. In base agli esami effettuati, le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Anche il conducente del mezzo e una maestra sono stati trasportati al pronto soccorso, illeso l’automobilista.

Incidente a Brancaccio: rilievi in corso

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno momentaneamente chiuso il tratto di strada al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi ed effettuare i rilievi. Lo scuolabus è stato nel frattempo sottoposto agli accertamenti amministrativi. E’ risultato in regola, provvisto di assicurazione e revisione, in corso le indagini per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità.

Lo scuolabus ribaltato in via Ruffo di Calabria

Il primo luglio un altro pulmino che trasportava bambini e adolescenti di un’associazione onlus al rientro da una gita, è rimasto coinvolto in un incidente in via Ruffo di Calabria, la strada che collega Palermo a San Martino delle Scale.

In quel caso il mezzo si è ribaltato per un problema ai freni e sette persone sono rimaste ferite, tra cui una bimba che ha riportato un trauma cranico. Lo scuolabus non era assicurato, né revisionato.