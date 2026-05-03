 Incidente mortale in viale Lazio a Palermo, deceduto un 37enne
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Palermo, incidente tra un’auto e una Vespa: morto un uomo di 37 anni

finti incidenti
Deceduto dopo l'arrivo all'ospedale di Villa Sofia
VIALE LAZIO
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1 min di lettura

PALERMO – Incidente mortale a Palermo. Un motociclista di 37 anni, Dario Matranga, è deceduto in un incidente stradale avvenuto a Palermo tra via Libertà e viale Lazio. L’uomo era a bordo di una Vespa che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto.

Soccorso da personale del 118, il 37enne è stato condotto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove però è morto poco dopo per la gravità delle ferite riportate nello scontro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri e polizia locale.

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