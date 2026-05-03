Deceduto dopo l'arrivo all'ospedale di Villa Sofia

PALERMO – Incidente mortale a Palermo. Un motociclista di 37 anni, Dario Matranga, è deceduto in un incidente stradale avvenuto a Palermo tra via Libertà e viale Lazio. L’uomo era a bordo di una Vespa che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto.

Soccorso da personale del 118, il 37enne è stato condotto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove però è morto poco dopo per la gravità delle ferite riportate nello scontro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri e polizia locale.