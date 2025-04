Si sporge alla fermata, colpito dal tram: un bambino resta ferito

È successo in via Leonardo da Vinci. Sul posto il 118

PALERMO – Incidente stradale in via Leonardo da Vinci: un bambino è rimasto ferito nei pressi della fermata del tram, all’altezza del civico 639. In base a una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe sporto e il mezzo in arrivo l’ha colpito. E’ stato subito lanciato l’allarme e sul posto è giunta un’ambulanza.

I soccorsi

I sanitari hanno trasportato il bambino al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cervello in codice giallo, le sue condizioni non sarebbero gravi. Nel frattempo sono state interrotte le linee del tram che portano al Cep e a Borgo Nuovo, mentre sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica.

Quarto bimbo ferito in pochi giorni

A Palermo si tratta del quarto bambino coinvolto in un incidente nel giro di pochi giorni. La scorsa settimana, il piccolo Thomas Viviano, quattro anni, è infatti rimasto gravemente ferito dopo un terribile impatto contro un muretto avvenuto nella zona di Boccadifalco.

L’incidente del piccolo Thomas

Il bambino si trovava su una minimoto in via Giovanni Bruno quando è avvenuto lo schianto che, quattro giorni dopo il ricovero, gli è costato la vita. E’ deceduto all’ospedale Di Cristina, dove era stato ricoverato in condizioni disperate.

La tragedia a Settecannoli

Sabato, invece, il tragico incidente in cui è morta Vincenza Lombardo, la donna di 65 anni travolta da un’auto in via Portella della Ginestra, nella zona di Settecannoli, insieme ai suoi due nipotini. I bambini di due e tre anni sono stati ricoverati, il più piccolo in condizioni iniziali particolarmente gravi.

Le condizioni dei nipotini

A distanza di quattro giorni la situazione è notevolmente migliorata: è stato estubato e nelle prossime ore lascerà il reparto di Rianimazione. Il fratellino si trova in Chirurgia, i medici ritengono entrambi ormai fuori pericolo.