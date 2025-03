Incidente in via Belgio: lunghe code all’ingresso della città

Traffico in tilt allo svincolo autostradale

PALERMO – Un incidente ha mandato in tilt il traffico in via Belgio, provocando forti rallentamenti al traffico delle auto provenienti dall’autostrada o da viale Regione Siciliana. L’impatto tra un tir e un’Audi si è verificato alla fine del ponte, in direzione via dei Nebrodi: i due mezzi sono fermi al centro della carreggiata e lunghe code si sono già formate allo svincolo. Non si registrano feriti.

Un altro incidente in via Pitrè

Un altro incidente è avvenuto stamattina in via Pitrè, in questo caso sono rimasti coinvolti uno scooter e una Fiat Panda. Ad avere la peggio, un uomo di 52 anni che era alla guida del ciclomotore, un Piaggio Liberty.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. Anche in questa cirocstanza si sono registrati forti rallentamenti al traffico su entrambe le direzioni.

In pochi giorni morti due pedoni

Negli ultimi giorni a Palermo si sono registrati numerosi incidenti e due pedoni hanno perso la vita. Giuseppe Sutera, 85 anni, è morto in piazza Tommaso Natale dopo essere stato investito da un automobilista che era alla guida di una Volkswagen Polo senza patente né assicurazione. Francesco Lo Nigro, 83 anni, è invece deceduto in ospedale dopo undici giorni di ricovero: era stato travolto da un’auto in via Lincoln.