Paura in via dell’Olimpo: con l’auto sui mezzi in sosta, giovane ferita

Quattro mezzi coinvolti

PALERMO – Ha perso il controllo della sua auto ed è finita sui mezzi in sosta. Una ragazza di 24 anni è rimasta ferita dopo un grave incidente in via dell’Olimpo. E’ successo ieri sera, domenica 7 settembre, all’altezza del civico 7. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l’Infortunistica della polizia municipale. La ragazza è stata trasportata in ospedale ed è stata sottoposta all’alcol test per accertare le sue condizioni psico-fisiche al momento dell’impatto. Gravi danni sia all’auto che guidava la giovane un’Audi 1, che ai mezzi che si trovavano in sosta lungo il marciapiede. Si tratta di una Toyota Aygo, una Dacia Sandero e una Renault Captur.

Incidente in via dell’Olimpo: i rilievi

Il tratto è stato momentaneamente chiuso al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi ed effettuare i rilievi, nella zona si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione dei mezzi. In corso le indagini dell’Infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto a poche ore da un altro gravissimo scontro in Sicilia.

L’incidente con tre vittime

L’incidente in via dell’Olimpo è infatti soltanto l’ultimo di un lunga serie. Tre persone hanno perso la vita sulla statale 124, nel Siracusano, Sono morti Nunzio Parisi 33 anni e la moglie Giuliana Briguglio 39, residenti a Grammichele, nel Catanese, e Marius Ionut Mihalache, quarantenne di origini romene, ma residente da tempo a Comiso, in provincia di Ragusa. Sia la coppia che l’uomo viaggiavano su due moto Kawasaki che si sono scontrate. Briguglio e Mihalache sono morti sul colpo, Parisi è deceduto poco dopo l’arrivo dell’elisoccorso.