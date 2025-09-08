Tragedia e incidente sulla Statale, tre vite spezzate: due famiglie distrutte

Le vittime e l'inchiesta della Procura

CATANIA – Lo scontro frontale e violento. Che non ha lasciato scampo. Tre vittime sull’asfalto maledetto della Maremonti, ovvero sulla Statale 124. Teatro non nuovo a tragedie di questa portata. Tre morti e due famiglie devastate in un’estate di sangue sulle strade siciliane che non pare voler concedere tregua alcuna.

Nunzio Parisi 33 anni e la moglie Giuliana Briguglio 39, residenti a Grammichele, nel Catanese. Marius Ionut Mihalache, 40 anni di origini romene ma residente da tempo ormai a Comiso, nel Ragusano. Sono i nomi di chi, nella mattinata di ieri (domenica), ha trovato la morte lungo la Statale. Marito e moglie avevano fatto parte di una gita fuori porta assieme ad un gruppo di centauri: Mihalache arrivava dal senso opposto. La coppia ed il 40enne erano a bardo di due moto Kawasaki. All’improvviso l’impatto. Come detto, violento. A tal punto da avare sbalzato via per decine di metri i tre che erano in sella ai due mezzi.

I soccorsi sono stati lanciati immediatamente. Per Giuliana Briguglio e Marius Ionut Mihalache non c’è stato nulla da fare. Anche per il 33enne Nunzio Parisi nonostante l’arrivo dell’eliambulanza non c’è stato nulla da fare. Due famiglie distrutte, si diceva. La coppia era madre e padre di un bimbo di dieci anni appena. Il 40enne era papà di una bimba.

Sulla tragedia di domenica, la Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo d’indagine.