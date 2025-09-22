Grave incidente in via Imperatore Federico: 45enne in prognosi riservata

E' stato ricoverato al Trauma center di Villa Sofia

PALERMO – Ha perso il controllo del suo scooter ed è finito contro un muretto. Grave incidente in via Imperatore Federico a Palermo, dove è rimasto ferito D.P.S di 45 anni. E’ successo nei pressi del distributore di benzina: l’uomo era alla guida di un Piaggio Liberty. E’ improvvisamente uscito di strada, poi il violentissimo impatto.

Ricoverato al Trauma center

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Il 45enne ha riportato lesioni e traumi gravi, per lui è stato necessario il ricovero al Trauma center, la prognosi è riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

Estate drammatica sulle strade della città

L’incidente in via Imperatore Federicoè l’ennesimo sulle strade palermitane, dove quella appena trascorsa è stata un’estate con un bilancio pesantissimo. Molte le giovani vite spezzate. Tra gli incidenti più recenti, quello della notte tra il primo e il 2 settembre in viale Regione Siciliana, sotto il ponte di via Belgio.

Giovani vite spezzate

Antonio Mazzola e Domenico Schiavo viaggiavano su una moto Kawasaki. Il primo aveva compiuto 27 anni il giorno della tragedia, Schiavo aveva soltanto 22 anni. A fine agosto, il terribile scontro tra due scooter vicino alla Palazzina Cinese che è costato la vita ad Alessandro Lopriore e a Gabriel Alberti, di 21 e 17 anni.

Pochi giorni prima, in altri due incidenti hanno perso la vita due ventenni. Il primo in uno scontro avvenuto tra uno scooter e un’auto in via Pitrè, vicino all’aeroporto di Boccadifalco. Samuele Gambino è morto sul colpo, mentre un diciassettenne è rimasto gravemente ferito. Patrick Thomas Nicholson bitava invece ad Altofonte, anche lui viaggiava su una Kawasaki: la moto è uscita di strada in viale Regione Siciliana, a pochi metri dal Ponte Corleone.