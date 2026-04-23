Sul posto i vigili del fuoco

PALERMO – Traffico di Palermo paralizzato questa mattina a Palermo per un incidente in via Messina Marine. Un autoarticolato nello scontro con una vettura si è ribaltato bloccando completamente una delle strade più importanti del capoluogo che collega il porto all’autostrada.

L’intervento in via Messina Marine

Il grosso mezzo blocca tutte e due le carreggiate. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. L’automobilista e il camionista hanno riportato lievi ferite.

Incidente mortale a Carini

Si tratta del secondo incidente nel giro di poche ore nel Palermitano. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, a Carini, un uomo e morto e altre due persone sono rimaste ferite nello scontro tra due auto avvenuto in via Gaspare Cusumano.