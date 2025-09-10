All'incrocio con via Leopardi

PALERMO – Altri tre feriti sulle strade palermitane, tra questi ci sono anche due poliziotti. In un incidente avvenuto nella serata di ieri, 9 settembre, sono rimaste coinvolte una volante della polizia e una Kawasaki. Sulla prima si trovavano i due agenti, la moto era invece guidata da un diciannovenne.

I due mezzi si sono scontrati all’incrocio tra le vie Notarbartolo e Leopardi, l’impatto è stato violentissimo. Il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto, l’auto della polizia è invece finita contro le barriere in ferro sul marciapiede.

Incidente in via Notarbartolo, i soccorsi

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso i tre feriti, in condizioni più gravi il diciannovenne che ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato all’ospedale Civico. Sul luogo dell’incidente anche l’Infortunistica della polizia municipale che ha effettuato i rilievi.

In base a quanto ricostruito, i due mezzi stavano percorrendo via Notarbartolo in direzione di via Terrasanta, ma all’altezza di via Leopardi uno dei due conducenti avrebbe svoltato a destra. A quel punto si è verificato l’impatto su cui sono ancora in corso tutti gli accertamenti per stabilire le responsabilità. Poche ore prima altri due violenti scontri nel Palermitano.

Altri due violenti scontri nel Palermitano

Il primo sulla statale 121, lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, dove un uomo ha perso la vita. Roberto Coniglio, 42 anni, si trovava su una Mercedes che è uscita di strada e si è ribaltata più volte, nel tratto tra Misilmeri e Bolognetta. Sulla Palermo-Sciacca, invece, si sono scontrate due auto. Un altro violentissimo impatto in cui è rimasto ferito un automobilista. E’ stato trasportato in ospedale dal 118.