Scontro tra un’auto e una moto: un 17enne è in gravi condizioni

E' in prognosi riservata al Trauma center di Villa Sofia

PALERMO – Drammatico incidente stradale in via Santicelli, nella zona di Borgo Molara a Palermo. Nello scontro tra un’auto e una moto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 17 anni. P.M si trovava alla guida si un Honda Cbr quando è avvenuto lo schianto contro un’auto, una Dacia Sandero.

Trasferito al Trauma center

L’impatto si è rivelato violentissimo: il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale più vicino, l’Ingrassia, ma viste le sue condizioni è poco dopo stato disposto il trasferimento a Villa Sofia.

Il 17enne è stato ricoverato al Trauma center ed è in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno chiuso il tratto di strada per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Le indagini per stabilire le responsabilità sono in corso, mentre entrambi i mezzi sono stati sequestrati.

L’incidente in viale Strasburgo

Pochi giorni fa una diciottenne è rimasta coinvolta in un altro gravissimo incidente, in questo caso avvenuto in viale Strasburgo. Si trovava su uno scooter insieme a un coetaneo, quando il mezzo è uscito di strada, finendo contro il marciapiede. Entrambi sono caduti violentemente sull’asfalto. La giovane ha riportato le ferite più gravi ed è stata intubata dai sanitari del 118 giunti sul posto. Anche lei è ricoverata con la prognosi riservata a Villa Sofia.