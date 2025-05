Grave incidente in viale Strasburgo: 18enne in prognosi riservata

La giovane è stata intubata e trasportata a Villa Sofia

PALERMO – Si trovava su uno scooter elettrico con un amico quando il mezzo è uscito di strada, schiantandosi sul marciapiede: entrambi sono finiti sull’asfalto. È di due feriti, di cui uno grave, il drammatico bilancio di un incidente avvenuto in viale Strasburgo.

Trasportata a Villa Sofia

M.N.B.M, una ragazza di 18 anni, è stata intubata e ricoverata all’ospedale di Villa Sofia: la prognosi è riservata. In ospedale anche il giovane che era alla guida del mezzo, S.G di 19 anni che ha però riportato ferite più lievi. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio.

I rilievi e le indagini

Sul luogo dell’impatto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Le indagini sono in corso.

Il tragico incidente in via Pollaci

In un altro incidente che si è verificato in via Pollaci, ha invece perso la vita un uomo di 73 anni. Si trovava su una bici elettrica quando ne ha perso il controllo lungo la carreggiata del tram. In base alla ricostruzione degli investigatori, una ruota sarebbe finita nelle rotaie del tram, lungo la corsia che conduce in viale Regione Siciliana.