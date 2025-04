Incidenti e cantieri sulla Palermo-Catania, traffico bloccato ad Altavilla

Automobilisti bloccati per diverse ore

PALERMO – Mattina di caos e disagi per gli automobilisti sull’autostrada A/19. In seguito a un incidente e a un’auto andata in avaria ferma nella carreggiata, il traffico è letteralmente andato in tilt in direzione Palermo. In un tamponamento sono infatti rimasti coinvolti tre mezzi: è successo all’altezza dello svincolo per Altavilla Milicia, dove si sono fermate lunghissime code.

Disagi per la riduzione di carreggiata

La situazione è resa più critica dal restringimento di carreggiata dovuto alla presenza di un cantiere. In base alle prime informazioni l’impatto non avrebbe provocato feriti, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale.

Auto in panne

Poco dopo, nei pressi dello svincolo di Casteldaccia, ulteriori rallentamenti per una Bmw in panne. Molti automobilisti che si stavano recando a Palermo dicono die ssere bloccati in autostrada dalle 8. E in città non va meglio per i restringimenti disposti lungo viale Regione Siciliana.

Anche in viale Regione traffico in tilt

Sono iniziati alle 5 di questa mattina, infatti, i lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della circonvallazione. E come era prevedibile si sono registrate lunghe code e traffico in tilt sull’arteria principale di Palermo.