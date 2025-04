Primo giorno di lavori in viale Regione, lunghe code e traffico in tilt – VIDEO

Al via i cantieri per l'efficientamento dell'illuminazione

PALERMO – Primo di tre giorni di passione per gli automobilisti palermitani che devono percorrere viale Regione Siciliana. Sono iniziati alle 5 di questa mattina, infatti, i lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della circonvallazione del capoluogo. E come era prevedibile si sono registrate lunghe code e traffico in tilt sull’arteria principale di Palermo.

Ieri il Comune ha emanato l’ordinanza dell’ufficio Traffico e mobilità. Sarà chiusa totalmente la corsia centrale, 24 ore in direzione Catania e le successive 24 ore in direzione Trapani, con deviazione del traffico sulla corsia laterale in due distinti tratti della circonvallazione.

Oggi (martedì 8 aprile ndr) dalle 5 alle 5 del mattino successivo, lato monte, è prevista la chiusura della corsia centrale in direzione Catania (prima chiusura all’altezza di via Altofonte), immediatamente dopo il sottopasso di Corso Calatafimi.

Prevista la chiusura dell’immissione sulla corsia centrale anche nel lato monte, in direzione Catania, all’altezza del Bingo Las Vegas. La re-immissione sulla corsia centrale è prevista poco prima del Ponte Corleone.

Sarà chiusa anche la corsia centrale, in direzione Catania, all’altezza del Ponte Bonagia. Uscita per immissione Ponte di Bonagia, obbligo di svolta a destra all’incrocio con Via V.048 e re-immissione sulla corsia centrale di attraverso la rampa di uscita del Ponte Bonagia.

Domani e dopodomani saranno interessati altri tratti della circonvallazione. Clicca qui per sapere quali.