Palermo, incontro la VII Commissione e l’assessore Tamajo

PALERMO – Si é svolto un incontro tra VII Commissione Consiliare e l’assessore alla Pubblica Istruzione Aristide Tamajo. L’incontro è servito per parlare di regolamenti, personale, scuole, assunzioni, impiantistica, percorso di trasformazione dei 230 contratti par-time a 29-30 ore settimanali per lavoratori impiegati negli asili nido con fondi Statali.

Durante l’incontro si è discusso dell’utilizzo dei fondi del Pnrr per la ristrutturazioni di numerosi plessi scolastici e predisporre i progetti per ulteriori sei sedi scolastici, ma anche di riprendere i progetti che prevedeva la costruzione di 2 poli scolastici uno a nord ed un’altro al sud in Via Galletti da destinare a scuola primaria e dell’infanzia.

Il Presidente della Commissione Pasquale Terrani, insieme ai consiglieri Mancuso, D’Alessandro e Ferrandelli, ha chiesto che tutte le idee discusse vengano accelerate, in modo da dare delle risposte certe e concrete ai cittadini, a tutti gli addetti ai lavori nel mondo scolastico ed alle famiglie.