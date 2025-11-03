Palermo, lussazione alla spalla per Gomes nel match contro il Pescara

Il centrocampista ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso

È ricominciata al centro sportivo di Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima trasferta contro la Juve Stabia. La squadra di Filippo Inzaghi ha dato avvio alla seduta con un riscaldamento di gruppo, per poi dedicarsi a un’esercitazione sul possesso palla e a un lavoro aerobico.

Il centrocampista dei rosanero Claudio Gomes, dopo l’uscita anzitempo nel match vinto 5-0 contro il Pescara, è stato sottoposto a test strumentali che hanno evidenziato una lussazione alla spalla sinistra. Il francese ha iniziato immediatamente un percorso riabilitativo con terapia conservativa, evitando al momento l’ipotesi chirurgica.

Secondo quanto emerso, i tempi di recupero per Gomes restano incerti. Il percorso conservativo suggerisce un’assenza che, realisticamente, potrebbe protrarsi per alcune settimane. Inzaghi e il suo staff, pur consapevoli del vuoto che l’assenza di Gomes può creare a centrocampo, stanno valutando soluzioni alternative per la zona mediana.