Palermo, inizia la nuova era del City Football Group

Oggi la presentazione ufficiale della holding emiratina, nuova proprietà del club rosanero

PALERMO – Quel giorno è arrivato: a partire da oggi 4 luglio il club rosanero avrà ufficialmente un nuovo volto. Nella giornata del primo luglio, infatti, sono arrivate le firme che hanno sancito l’acquisizione dell’80% delle quote societarie da parte del City Football Group. La holding emiratina si insedia nella squadra del capoluogo siciliano, acquistata per circa 13 milioni di euro, che diventa così l’undicesimo club della galassia dello sceicco Mansour bin Zayed.

IL PRORGRAMMA

Oggi, dunque, inizia una nuova era calcistica per Palermo e per il Palermo. A partire dalle ore 11:00 è in programma una conferenza stampa allo stadio “Renzo Barbera” riguardo al nuovo assetto societario del club. Verranno presentati, infatti, i nuovi membri della società alla città e ai tifosi rosanero.

Nel pomeriggio, invece, è in programma un incontro con il nuovo sindaco di Palermo. Roberto Lagalla inconterà i vertici della nuova società rosanero per discutere di temi che possono anche andare oltre il mondo dello sport. Tra questi, comunque, dovrebbe avere una priorità l’argomento che riguarda lo stadio “Renzo Barbera”.

LA NUOVA SOCIETÀ

Per quanto riguarda la definizione dei membri della società, Dario Mirri dovrebbe rimanere il presidente della squadra, a lui anche il 20% delle restanti quote. Giovanni Gardini sarà con ogni probabilità il nuovo amministratore delegato. Tra i presenti, anche Ferran Soriano (CEO della holding), l’avvocato Alberto Galassi (membro del CFG e prossimo a entrare nel CdA rosanero) e Michele Centenaro, per un periodo segretario generale dell’ECA. L’organigramma societario verrà definito nella sua interezza proprio durante la conferenza stampa.