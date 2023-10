Palermo, insegnante chiusa in bagno con un bimbo disabile: è ricoverato

L'ospedale dei bambini di Palermo

Sarebbe stato costretto ad assumere un farmaco

PALERMO – C’è un bambino disabile di 9 anni ricoverato nel reparto di Neuropsichiatria dell’ospedale Di Cristina di Palermo. Il sospetto è che sia stato costretto ad assumere un farmaco dalla sua insegnante di sostegno. Sul caso indagano i poliziotti della squadra mobile.

Da una prima ricostruzione l’insegnante di sostegno venerdì scorso si sarebbe chiusa dentro uno dei bagni della scuola con l’alunno. Come accadeva spesso ha accompagnato il bimbo, solo stavolta che tardavano a tornare in classe. Un ritardo sospetto. Qualcuno ha deciso di controllare e poi di avvertire la dirigente scolastica che ha dato l’allarme. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trovato il bimbo in stato di semi incoscienza. Ora sta meglio. Avrebbe assunto un sedativo. Sono stati i genitori dell’alunno a riferire che il figlio non è sottoposto ad alcuna cura farmacologica.

La docente è stata momentaneamente sospesa in attesa che la vicenda venga chiarita. Gli investigatori stanno ascoltando una serie di testimoni. Forse qualcuno aveva già segnalato dei comportamenti sospetti.