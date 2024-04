Palermo, voci dal centro storico: “Piazza Bologni come un parcheggio”

Lo storico piazzale dell’Albergheria è preso d’assalto da moto e auto

PALERMO – I contrasti tra i residenti del centro storico di Palermo e chi parcheggia abusivamente nelle aree pedonali continuano ad inasprirsi. Fioccano le segnalazioni ai vigili urbani da parte dei cittadini che chiedono il rispetto dei divieti imposti alle auto nelle zone che dovrebbero essere destinate esclusivamente ai pedoni. Ad essere nel mirino questa volta è piazza Bologni. Lo storico piazzale dell’Albergheria, sul quale si affaccia Palazzo Alliata, è infatti preso d’assalto da motociclette e automobili che lo utilizzano impropriamente come parcheggio.

La statua bronzea di Carlo V d’Asburgo domina imperturbabile un lato della piazza, mentre tutto intorno è un continuo girovagare di mezzi a motore. A non rimanere impassibili davanti alle continue violazioni sono però i vari gruppi e comitati cittadini del quartiere, che immortalano di volta in volta con foto e video i trasgressori, segnalandoli alle autorità competenti. In particolare, uno di loro ha preso in spalla il fardello di questa battaglia di civiltà, facendosi carico di parlare a nome di tutti gli altri e senza avere remore nel metterci la faccia. Il suo nome è Giacomo Bellomare.

“L’area pedonale è un parcheggio per i soliti noti”

“Si assiste quotidianamente ad un uso privatistico di un’area pedonale che, lungi dall’essere pienamente fruita da autoctoni e turisti, diventa di fatto un parcheggio per i soliti noti – esordisce Bellomare, mentre indica delle auto parcheggiate sul lato sinistro della piazza -. Vi è solo un modo per risolvere il problema: installare una serie di telecamere che riprendano e che sanzionino automaticamente i non autorizzati alla sosta”.

“Certo, le sanzioni elevate in presenza sarebbero anche un ottimo deterrente – aggiunge – ma purtroppo l’atteggiamento da parte di chi di dovere è troppo spesso quello del ‘padre di famiglia’ e tutto si conclude quasi esclusivamente con un richiamo verbale che rende vani gli interventi, peraltro sollecitati dalle ripetute segnalazioni di noi cittadini”.

Colucciello: “Piazza Bologni merita attenzione”

“Piazza Bologni merita l’attenzione che meritano tutte le altre aree pedonali di Palermo – commenta Angelo Colucciello, Comandante della polizia municipale -. Noi vigili urbani, ed io in prima persona, facciamo il possibile per assolvere ai nostri doveri provando a controllare in maniera ‘ferrea’ tutte quelle zone che hanno bisogno di monitoraggio costante”. La carenza di personale, infatti, non è un segreto. Servirebbero almeno altri 800 vigili per garantire un presidio del territorio costante in tutta la città. “Spero comunque di riuscire a fare quello di cui piazza Bologni ha bisogno”, conclude.