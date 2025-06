Palermo, installati i nuovi dissuasori antiterrorismo in centro

Sostituiti i vecchi new jersey

PALERMO – Nuovi dissuasori antiterrorismo nel centro di Palermo. Da via Ruggero Settimo apiazza Vigliena, il Comune di Palermo ha installato i nuovi blocchi per sostituire i vecchi new jersey.

“Un intervento importante verso una città più sicura, bella e accogliente – dice il consigliere comunale, Ottavio Zacco -. Un plauso all’assessore Maurizio Carta e all’Ufficio Rigenerazione Urbana, diretto dal Sergio Follari, per la sostituzione dei vecchi new jersey con nuovi dissuasori antiterrorismo, più sicuri e finalmente in armonia con la bellezza del nostro centro storico. Un intervento che unisce sicurezza e decoro urbano, restituendo dignità a luoghi simbolo di Palermo come via Ruggero Settimo, via Libertà e piazza Vigliena. Palermo merita interventi così: concreti, eleganti e rispettosi della sua identità”.