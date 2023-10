Palermo International Half Marathon, a Mondello anche Olivier Irabaruta

Tre olimpiadi alle spalle per il burundese

PALERMO – Partenza e arrivo all’Antico stabilimento di Mondello per la decima edizione della Palermo International Half Marathon Trofeo Nissan Comer Sud. La manifestazione, che vedrà alla partenza alle 9.30 di domenica quasi 1.500 atleti in rappresentanza di 31 paesi al mondo, metterà in palio 26 titoli italiani Master individuali e due a squadre.

Il percorso

Il percorso prevede la partenza da Viale Regina Elena (ingresso ristorante alle Terrazze – Mondello). Poi si percorrono Viale Margherita di Savoia, Viale Ercole (5 Km), Palazzina Cinese, Viale Niscemi (Villa Niscemi), Viale Ercole, Viale Diana, Via dell’Artigliere, Rotonda Statua della Libertà, Via Libertà (10 Km Giardini Inglese), Piazza Castelnuovo (Teatro Politeama), Via Libertà, rotonda Statua della Libertà, Via dell’Artigliere, Viale della Favorita (giro boa), Viale Diana (15 Km), Viale Margherita di Savoia (20 Km), Viale Regina Elena – Arrivo (ingresso ristorante alle Terrazze Mondello).

Oltre alla Mezza Maratona ed al traguardo sui 9,5 Km, in programma anche una “Walkthon” non competitiva, a fine ludico motorio, sempre sulla distanza dei 9,5 Km.

Alcuni atleti pronti a battere il primato

In campo maschile ha dato conferma della sua partecipazione il burundese Olivier Irabaruta. Atleta della Quercia Trentingrana, nonché vincitore della gara nel 2021 con il tempo di 1:04:15. Tre olimpiadi alle spalle e un primato di 1:02:12 sui 21,0975 Km per lui. Per tutti nel mirino c’è il primato della manifestazione che resiste dal 2019 del keniano Joel Maina Mwangi con il tempo di 1h02’29”.

Tra le donne la sfida per la vittoria dovrebbe essere una questione a due fra le keniane Emily Chepkemoi Cheroben dell’Atletica Castello e Nancy Kerage Kerubo dell’Acsi Campidoglio Palatino. Al via anche le pink ambassador della Fondazione Umberto Veronesi con lo scopo di promuovere la prevenzione e raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica sui tumori femminili.

In gara anche un 88enne

Al via della gara a Mondello ci sarà anche l’88enne Sebastiano Caldarella di Avola, iscritto nella categoria SM85, mentre tra le donne la meno giovane è l’81enne Irene Fiore.