Palermo Half Marathon: il burundese Irabaruta a caccia del record

L'intera gara verrà trasmessa in tv

PALERMO – Il burundese Olivier Irabaruta sarà l’atleta da battere nell’XI Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car BMW, in programma il prossimo 20 ottobre con partenza ed arrivo a Mondello.

La manifestazione, organizzata dalla Asd Agenx di Nando Sorbello, è stata presentata ufficialmente nella mattina di mercoledì 25 settembre nella sala Borsellino dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore comunale allo sport, Alessandro Anello, del Capo di Gabinetto dell’Assessore regionale del Turismo, Pippo Martino, del Delegato provinciale del Coni, Fabio Gioia, e del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli.

È possibile ancora iscriversi alla gara direttamente da Cammarata Sport di via Duca della Verdura 28 a Palermo oppure con una procedura online, collegandosi al sito internet Endu al seguente indirizzo: https://join.endu.net/entry?edition=87391.

Palermo Half Marathon da record

La gara, valida come 4^ tappa del circuito internazionale Running Sicily-Trofeo Mini, si preannuncia da record, soprattutto per la massiccia partecipazione straniera con oltre 700 atleti (sui 1.000 finora iscritti), provenienti da 28 Paesi al mondo.

L’XI Palermo International Half Marathon–Trofeo Nuova Sport Car BMW sarà anche valida per il per il campionato siciliano assoluto di Maratonina. Oltre al traguardo della Mezza Maratona (21,0975 Km.), sono previsti quello della 10 Km-Coppa Energia Italia e la Cammarata sport walkthon (sempre 10 Km) non competitiva. “Sarà una vera e propria festa dello sport – ha sostenuto Sorbello – il venerdì e sabato prima della gara, un Expo sarà montato all’interno dell’ex Arena Sirenetta dove ci sarà anche il ritiro del pacco gara. In programma anche animazione ed esibizione di gruppi folkloristici”.

“Il prestigio acquisito negli anni e l’intensa attività di promozione fatta in Europa e Africa – ha sottolineato Nando Sorbello – sta dando grandi risultati. C’è un grandissimo interesse all’estero, confermato dalle iscrizioni di stranieri che mai sono state così numerose. A distanza di 25 giorni dal via alla gara, abbiamo già superato il record di atleti stranieri alla partenza. Il favorito sarà ancora una volta il burundese Olivier Irabaruta, ma saranno in tanti a potergli contendere il primo posto come il connazionale Jean Marie Bukuru ed il maltese Andrew Grech”.

Così come l’anno scorso, saranno pure presenti e correranno la Mezza Maratona le Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi che hanno affrontato o stanno affrontando la sfida contro il tumore. Per loro saranno 21 km per una medaglia che significa molto di più della “semplice gara”: significa la vittoria della vita, il trionfo della forza e del coraggio.

Irabaratua a caccia del tris

Irabaruta, 34 anni, andrà a caccia del tris di successi dopo avere vinto nel 2021 (in 1h04:15) e lo scorso anno (1h05:02). L’obiettivo dell’esperto atleta burundese è di mettere nel mirino il record della corsa del keniano Joel Maina Mwangi di 1h02:29. Fari puntati anche sull’altro burundese, l’emergente 22enne Jean Marie Bukuru che vanta un personale sulla Mezza Maratona di 1h03:03 stabilito lo scorso anno nella Maratonina Città di Arezzo.

Per la prima volta in diretta tv

Per la prima volta l’intera gara sarà trasmessa in diretta televisiva. Sarà l’emittente regionale TRM, partner della manifestazione, a mandare in onda la Palermo International Half Marathon- Trofeo Nuova Sport Car. Previste oltre 2 ore di trasmissione in diretta, tra telecronache ed interviste. Uno studio, che ospiterà i protagonisti della gara, sarà allestito nella zona traguardo. Sarà possibile seguire la gara in diretta anche attraverso il maxischermo che sarà montato alla partenza.

Il percorso della mezza maratona

Il percorso (che è possibile visionare sul sito della manifestazione www.runningsicily.it) prevede la partenza da Viale Regina Elena (ingresso ristorante alle Terrazze – Mondello). Il tracciato dell’edizione 2024 è stato parzialmente modificato per renderlo più spettacolare con un passaggio più breve dal Parco della Favorita, mentre in Piazza Ruggero Settimo è previsto il “giro di boa” nell’area antistante il “Palchetto della musica” e successivamente il Teatro Politeama. Il percorso, sia per il traguardo della Mezza Maratona, che per quello dei 10 Km, è stato certificato dalla World Athletics.

Beneficienza

L’XI Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car BMW promuove quest’anno una raccolta fondi per l’acquisto di un’autovettura da donare alla Missione femminile di Speranza e Carità. È possibile aderire cliccando sul seguente link della piattaforma Gofundme: https://www.gofundme.com/f/3vjj5-missione-femminile-di-speranza-e-carita/donate?source=btn_donate.

La Missione Femminile di via Garibaldi 3 (ex convento di Santa Caterina abbandonato da 24 anni) accoglie sorelle senza tetto, tra donne singole e mamme con bambini. Molte delle sorelle accolte sono giovani ragazze madri o donne sole e abbandonate dalla famiglia. Sono anche presenti donne con disagi mentali o ex prostitute che hanno deciso di iniziare una nuova vita.