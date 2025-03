Palermo, intervento di Amg concluso dopo una fuga di gas

Individuata la dispersione

in piazza Einstein

PALERMO – Gli operatori di Amg Energia hanno concluso un intervento in piazza Einstein in seguito ad una chiamata per la presenza di una dispersione di gas. La zona è stata temporaneamente chiusa al transito dai vigili del fuoco.

Palermo, intervento di Amg concluso

Gli operatori hanno subito individuato la dispersione in un raccordo degli impianti presenti all’interno di una delle cabine di riduzione della pressione del gas. Con l’intervento eseguito hanno ripristinato la tenuta del raccordo.

La cabina, regolarmente in funzione, domani mattina verrà sottoposta ad un’ulteriore verifica da parte di una squadra di tecnici.