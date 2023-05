Palermo, Sala: “Testa al Cagliari. Niente calcoli per i play-off”

2' DI LETTURA

PALERMO – Il difensore del club rosanero Marco Sala, dopo la vittoria ai danni della SPAL, è già proiettato alle ultime due gare di campionato. Il Palermo ha raggiunto la zona play-off ed è tornato alla vittoria dopo diverso tempo, così adesso ha intenzione dare tutto in vista delle ultime due gare della regular season. Lo stesso Sala ne ha parlato ai microfoni ufficiali della società di viale del Fante: “Contro la SPAL è stata una partita in cui sicuramente abbiamo messo in campo tutta la nostra voglia di tornare alla vittoria, ci mancava da un po’. Siamo contentissimi di esserci riusciti, abbiamo fatto un’ottima prestazione”.

“Dopo un primo tempo dove abbiamo dominato, in cui potevamo fare più di due gol, nella ripresa abbiamo gestito il vantaggio, senza mai rischiare nulla. Il gol del 2-1 ha riaperto la partita e ci ha un po’ fatto soffrire fino alla fine. Come ha detto il mister dobbiamo chiudere prima queste partite. Comunque l’importante comunque era portare a casa i 3 punti. Dopo il gol contro il Benevento, anche sabato è arrivata questa palla che ho messo in mezzo per Brunori. La Lega ha deciso che si trattava di autogol, ma fa comunque piacere entrare nelle azioni dei gol oltre a fare delle buone prestazioni – prosegue Sala -. Per un esterno, ma per un qualsiasi giocatore, è importante mettere dei numeri a referto. Metà di questo assist me lo prendo, metà purtroppo sfuma”.

TIFOSI E PLAY-OFF

“Fischi di amore” li aveva definiti Sala quelli dei tifosi rosanero dopo il pareggio dei rosa contro il Benevento. “Ho avuto la conferma che quelli erano fischi d’amore, sabato si sono tramutati in applausi dal riscaldamento e per tutta la partita. Abbiamo portato il pubblico dalla nostra parte con un primo tempo martellante, siamo stati bravi. Non siamo mai usciti dalla loro metà campo. I due gol hanno aiutato, sono stati una liberazione. Contro il Benevento era rimasto l’urlo strozzato in gola. Siamo contenti che il pubblico sia dalla nostra parte in questo finale di stagione”.

“Se ci avessero detto qualche settimana fa che saremmo stati al settimo posto da soli a due giornate dalla fine sarebbe stato difficile – ammette Sala -. Abbiamo visto che tutte le squadre fanno fatica. Noi l’abbiamo fatta prima, c’è chi invece la sta facendo adesso. Abbiamo una posizione di vantaggio nelle ultime due gare e non facciamo calcoli. Ora andremo a Cagliari e poi c’è il Brescia in casa, ma pensiamo una gara alla volta. Sappiamo di avere nelle nostre mani un’opportunità importante. Abbiamo consolidato la salvezza matematica e ora possiamo ambire a qualcosa in più. Il Cagliari ha un’ottima rosa, nulla da invidiare a chi è già andato matematicamente in Serie A. Con Ranieri, poi, hanno anche svoltato dal punto di vista dei risultati. L’ambiente sarà carico, come il nostro, ma abbiamo sempre dimostrato di giocarcela a viso aperto con le grandi squadre”.