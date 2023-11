Palermo, intesa Comune-Cdp su fondi Pnrr, nazionali e dell’Ue

Siglato un protocollo d'intesa per incentivare il partenariato pubblico-privato

1' DI LETTURA

PALERMO – Cassa depositi e prestiti affiancherà il Comune di Palermo nel coinvolgimento di soggetti privati per la realizzazione di investimenti comunali. E’ quanto prevede un protocollo sottoscritto dalla due parti e che sarà in vigore per due anni. Cdp supporterà l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla sulle risorse del Pnrr, a fondi nazionali ed europei.

La collaborazione partirà dalla fase istruttoria (amministrativa, economico-finanziaria e tecnica) dei singoli programmi. Tutto ciò servirà a promuovere la realizzazione di interventi di partenariato pubblico-privato. Cdp è Advisory partner della Commissione europea.

Per il sindaco Lagalla “l’intesa è strategica. Con questo accordo si avvia un percorso virtuoso che potrà accelerare la realizzazione di progetti di partenariato pubblico-privato che potranno dare beneficio alla città grazie all’autorevole consulenza dell’Istituzione finanziaria dello Stato. Ringrazio – aggiunge – Cassa depositi e prestiti per la disponibilità e per l’entusiasmo dimostrati nel cammino intrapreso già negli ultimi mesi e che ora punta a una nuova fase di collaborazione”.

“Accompagnare il Comune di Palermo nella realizzazione di un programma di investimenti di grande rilevanza per la città – spiega Maria Elena Perretti, responsabile advisory di Cdp – è per noi una preziosa occasione per confermare il ruolo di Cdp come Istituto nazionale di promozione. Con l’avvio di questa collaborazione intendiamo mettere a disposizione del territorio le nostre energie e le nostre migliori competenze”.