Palermo, intesa tra Italtel e Università per la formazione nell’ateneo

Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Massimo Midiri e Benedetto Di Salvo, Amministratore Delegato di Italtel, hanno siglato oggi, presso il Rettorato, un accordo di collaborazione, della durata di 5 anni, per dare il via a percorsi di formazione per i giovani talenti dell’Ateneo e progetti innovativi e di valore strategico.

Obiettivo dell’intesa è stimolare occasioni di confronto e di approfondimento relativamente a tematiche di particolare rilievo nel settore delle Tecnologie dell’Informazione e promuovere lo sviluppo di programmi e progetti in ambiti innovativi come le Smart Utilities, le Smart Cities e il Digital HealthCare.

Italtel, multinazionale dell’Information & Communication Technology, grazie alla sua comprovata esperienza, potrà collaborare con l’Università degli Studi di Palermo, nello sviluppo congiunto di progetti volti a sviluppare soluzioni innovative, attività di formazione specialistica ed altre iniziative comuni, anche all’interno dei programmi di innovazione regionali, nazionali ed europei.

“L’innovazione digitale è ormai essenziale per le imprese, le pubbliche amministrazioni e le nuove generazioni per garantire uno sviluppo sostenibile e a vantaggio della collettività. La collaborazione con l’Università di Palermo conferma la volontà di Italtel di investire sui giovani e sulla ricerca e sperimentare nuove progettualità per costruire un futuro innovativo” dice Benedetto Di Salvo, Amministratore Delegato di Italtel.

“La collaborazione con Italtel si inserisce all’interno di una strategia articolata, con l’intento di stabilire legami di partnership forti con le principali aziende a livello internazionale. In tale contesto il prestigio di Italtel, il valore delle soluzioni che propone e che intende sviluppare, rappresentano un elemento di grande valore per il nostro Ateneo – dichiara il Rettore, Massimo Midiri – Le università si caratterizzano per una triplice vocazione: formazione, ricerca e terza missione. L’accordo siglato oggi intercetta tutte e tre tali vocazioni, con particolare riferimento agli ambiti dell’innovazione tecnologica che incidono ed incideranno sempre di più in futuro un ruolo centrale nello sviluppo dei territori e nella loro competitività”.

Le attività che nasceranno all’interno della partnership riguarderanno principalmente progetti da realizzare grazie alle azioni legate alle Missioni del Pnrr, alla nuova programmazione Po-Fesr 21-27 della Regione Siciliana, ai bandi Mimit per l’innovazione o ad altre opportunità che dovessero profilarsi.

Polemica dai sindacati non ricevuti dall’Ad

“L’amministratore delegato di Italtel non incontra i sindacati e le istituzioni ma fa passerella”. Lo dicono i segretari generali di Fiom, Fim e Uilm di Palermo Francesco Foti, Antonio Nobile e Enzo Comello e le Rsu Italtel di Carini dopo aver appreso che stamani una delegazione ai massimi livelli di Italtel, con in testa l’amministratore delegato Benedetto Di Salvo, si è recata a Palermo per un incontro con il rettore dell’Università, Massimo Midiri. “L’ad di Italtel ha colto l’occasione per fornire la sua interpretazione sull’accordo recentemente siglato con i sindacati per evitare i licenziamenti annunciati il 28 febbraio scorso. Accordo che ha portato all’apertura di un contratto di solidarietà per un anno – aggiungono Foti, Nobile, Comello e le Rsu – Peccato però che l’ad abbia dimenticato di dire che questo accordo penalizza fortemente i lavoratori della sede di Carini rispetto alle altre sedi, creando grandi preoccupazioni sul futuro stesso della sede palermitana”