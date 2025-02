Sul posto la polizia municipale

VIA LIBERTà

PALERMO – Un palermitano di 52 anni è stato investito in via Libertà da un autobus della linea 101 dell’Amat, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Palermo. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Villa Sofia in codice rosso.

Indaga la Municipale

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale. Gli agenti dell’infortunistica stanno eseguendo i rilievi per accertare le responsabilità.