Palermo, investito da un taxi mentre attraversava: morto in ospedale

L'uomo era ricoverato al Civico

PALERMO – E’ morto in ospedale Salvatore Raccuglia, 75 anni, ricoverato all’ospedale Civico dopo essere stato investito da un taxi mentre stava attraversando la strada in via Re Ruggero a Palermo lo scorso 4 settembre.

La dinamica dell’incidente

Raccuglia nell’impatto ha battuto violentemente la testa. Il taxi, una Opel Vivaro, era guidato da un uomo di 43 anni che adesso rischia l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale sezione infortunistica.