Palermo, Inzaghi: “Contro la reggiana dobbiamo vincere”

PALERMO – “Domani contro la Reggiana sarà una gara complicata come tutte in serie B. Sappiamo che loro si giocano tanto, ma anche per noi la posta in palio è decisiva e dobbiamo andare per vincere, non abbiamo alternative”.

Lo ha detto l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, alla vigilia partita di calcio del Mapei Stadium contro la Reggiana, valevole per la terzultima giornata della regular season.

Inzaghi: “Contro la reggiana dobbiamo vincere”

“Guardiamo a noi stessi. Penso che la partita dipenderà, come sempre, molto dalla nostra interpretazione. Siamo consci che per noi è una gara da vincere assolutamente – ha aggiunto -. Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni e andare a vincere su un campo complicato perché a tre giornate dala fine tutto è aperto”.

L’allenatore rosanero ha infine rivolto un pensiero ai numerosi sostenitori attesi in trasferta: “I nostri tifosi sono stati l’arma in più. Sono contento che si stia creando una bella alchimia con questa squadra; noi dobbiamo essere sempre all’altezza e renderli orgogliosi al di là del risultato”.