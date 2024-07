Segre e il Palermo, la storia continua: rinnovato il contratto al 2027

Ufficiale il prolungamento

La questione del rinnovo di contratto del centrocampista dei rosanero Jacopo Segre ha tenuto tanti tifosi con il fiato sospeso da diversi mesi. Adesso, però, è arrivata l’ufficialità tramite il sito del club di viale del Fante: “Il Palermo F.C. comunica di aver prolungato il contratto di Jacopo Segre”.

Il centrocampista si è legato alla squadra rosanero fino al 30 giugno 2027, prolungando dunque il suo precedente contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno 2025. Prosegue la storia tra il mediano tutto corsa e cuore e il Palermo, squadra che ha creduto tanto in lui (e continua a farlo).

Un nuovo punto di partenza per il calciatore e il club, che adesso puntano a migliorarsi in vista della prossima stagione di Serie B. Il sogno, chiaramente, resta quello del ritorno in massima serie. E Jacopo Segre e il Palermo vogliono raggiungere l’obiettivo insieme.