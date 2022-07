Palermo, omicidio alla Zisa: si costituisce il killer di Incontrera

L'uomo ha capito che era braccato e si è presentato ai carabinieri del rione Acquasanta. Ecco di chi si tratta

1' DI LETTURA

PALERMO – Ha capito di essere braccato. E stamani Salvatore Fernandez, 49 anni, si è presentato alla stazione dei carabinieri “Falde”, nel rione Acquasanta. Da qui l’assassino della Zisa è stato condotto al Comando provinciale di piazza Verdi.

Giovedì mattina ha sparato tre colpi di pistola per uccidere Giuseppe Incontrera, in via principessa Costanza. C’erano dei video ad incastrarlo. In uno si vedeva l’uomo seguire a bordo di uno scooter la bicicletta di Incontrera e fare fuoco.

Vittima e assassino sono caduti per terra. Quest’ultimo era a volto scoperto. Una prima telecamera era impallata da una bandiera rosa nero piazzata per festeggiare la promozione in serie B del Palermo.

Non si vedeva, dunque, il volto. Ma l’assassino ha commesso l’errore di tornare indietro. A quel punto un altro occhio elettronico lo ha inquadrato. Aveva ormai le ore contate. I militari erano arrivati alla sua identificazione.

Adesso l’uomo viene interrogato dal procuratore aggiunto Paolo Guido della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Sono presenti i sostituti Giovanni Antoci, Luisa Bettiol e Gaspare Spedale.

Salvatore Fernandez è già noto agli uffici giudiziari essendo pregiudicato per droga e rapina. Il movente del delitto è in corso di approfondimento.