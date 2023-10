Palermo, la carica dei 101 “assenteisti” della Rap: ecco l’elenco con i NOMI

Coinvolti netturbini, manutentori, addetti allo spazzamento e impiegati del settore tecnico

2' DI LETTURA

PALERMO – Piccole e grandi pause, da pochi minuti ad alcune ore. “Tutte ingiustificate”, secondo l’accusa. Si basa sulle immagini delle telecamere e sugli appostamenti dei carabinieri l’inchiesta sull’assenteismo di massa alla Rap. Sono 101 gli indagati che si sarebbero allontanati senza permesso dalla sede di lavoro in via Ingham a Brancaccio. Un malcostume che avrebbe accomunato netturbini, operatori ecologici, manutentori, addetti allo spazzamento e impiegati del settore tecnico. I carabinieri della compagnia di Piazza Verdi li hanno seguiti mentre si allontanavano per andare a casa, fare acquisti al supermercato, dai venditori ambulanti o nei negozi di ferramenta.

L’errore fatale dei complici

Ed ancora mentre stazionavano in macchina all’esterno della sede di lavoro, schiacciando anche un pisolino, o si allontanavano per soccorrere qualche parente rimasto in panne. Qualcuno ha commesso un errore fatale: il complice a cui aveva affidato il compito di timbrare il badge in sua assenza lo ha fatto anche nel giorno in cui aveva presentato un certificato medico per malattia. Non solo timbrature elettroniche ma anche i fogli di presenza sono stati spulciati dagli investigatori.

I 18 per cui è stato disposto l’obbligo di firma

Soltanto per 18 dei 101 indagati è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma: Domenico Biondo, Rosario Camilleri, Andrea Cardinale, Luigi Contorno, Michele D’Amico, Carmelo D’Attila, Salvatore De Luca, Francesco Paolo Morana, Rosario Fazzino, Calogero Gambino, Marco Gulotta, Giuseppe Martorana, Onofrio Messina, Antonina Oliveri, Fiorenza Raparino, Fabio Vultaggio, Michele Gaeta e Silvetro Calivà (questi ultimi due sono impiegati dell’officina e viene loro contestato di essersi “appropriati indebitamente” della benzina).

L’elenco con i nomi di tutti gli indagati

Questo invece è l’elenco completo degli indagati: Benedetto Aiello, Francesca Albano, Massimiliano Ammirata, Dario Giuseppe Anastati, Giuseppe Arnao, Roberto Aversa, Emanuele Baiamonte, Orlando Barbuzza, Massimiliano Barcia, Saverio Bevilacqua, Domenico Biondo, Antonino Cacioppo, Francesco Calafiore, Silvestro Calivà, Rosario Camilleri, Daniele Cannella, Mario Capaci, Andrea Cardinale, Maurizio Cardinale, Enrico Caruso, Giuseppe Casino, Emmanuele Castelli, Giuseppe Catalano, Antonino Chiazzese, Salvatore Chinnici, Ferdinando Ciaramitaro, Pietro Cirivello, Vito Cirrincione, Claudio Cocuzza, Domenico Confalone, Luigi Contorno, Giovanni Costa, Salvatore Cottone, Raffaele Culotta, Michele d’Amico, Salvatore Damiano, Carmelo Dattila, Salvatore De Luca, Carmelo De Marco, Mario Di Gregorio, Vincenzo Di Grigoli, Antonino Di Vincenzo, Claudio Faria, Stefano Farinella, Rosario Fazzino, Domenico Fiumefreddo, Giuseppe Fraterrigo, Michele Gaeta, Calogero Gambino, Maria Gargano, Sinibaldo Gargano, Michele Gnoffo, Santo Guarino, Gaetano Guida, Marco Gulotta, Antonino Imparato, Maurizio Imperiale, Giovanna Ingrassia, Salvatore La Corte, Gaetano Leone, Sebastiano Lepore, Ugo Li Brizzi, Raffaele Lo Iacono, Gioacchino Lombardo, Giacomo Magnasco, Giuseppe Martorana, Luigi Mazzola, Francesco Messina, Onofrio Messina, Gaspare Mezzatesta, Andrea Militello, Giuseppe Militello, Mario Miranda, Francesco Paolo Morana, Alberto Occhipinti, Antonina Oliveri, Giuseppe Parrino, Domenico Pecoraro, Filippo Piazza, Salvatore Pipitone, Pietro Pizzuto, Paolo Puleo, Fiorenza Raparino, Carmelo Ribaudo, Pietro Ribuffa, Salvatore Riccardi, Maurizio Rizzuto, Carmelo Romano, Pietro Scafidi, Vincenzo Scillia, Giuseppe Silvestri, Pietro Tarantino, Sergio Tarantino, Sergio Todaro, Domenico Valentino, Marcello Ventimiglia, Salvatore Viola, Giuseppe Virzì, Sergio Virzì, Fabio Vultaggio, Francesca Zappardo.