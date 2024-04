Palermo, la città è invasa dai rifiuti: la rap accelera sulla pulizia

Gli interventi e la mappa

PALERMO – Sono state giornate di lavoro impegnative per la Rap, a Palermo. In più punti della città si sono formate vere e proprie discariche a cielo aperto e la società che si occupa della gestione dei rifiuti non ha avuto un attimo di tregua. Montagne di immondizia si sono accumulate e sono rimaste per strada per più di una settimana. Contenitori stracolmi e trasbordanti sono stati segnalati in ogni dove e i residenti, costretti a respirare odori nauseabondi per giorni, non hanno di certo nascosto la loro indignazione, sfogandola sui social.

Via Serradifalco

via Serradifalco

In via Serradifalco, in particolare, l’abbandono dei rifiuti è costante. Televisori rotti, ante di mobili, materassi, un divano e persino la culletta di un passeggino, oltre ai soliti sacchetti e sacchi neri, sono stati abbandonati ai margini della carreggiata. Complice la mancanza di contenitori e l’inciviltà di alcuni abitanti, quel tratto di strada è sempre sporco e pieno di immondizia. La Rap ripulisce continuamene ma dopo poche ore, o al massimo pochi giorni, si ritorna punto e a capo.

Via Galletti

A soffrire di più gli strascichi delle feste però è stata via Galletti, arteria di collegamento Palermo-Villabate. Qui la situazione è degenerata in fretta. I cassonetti si intravedevano a malapena nascosti dai cumuli di sacchetti che li circondavano. “Abbiamo atteso quasi una settimana ma finalmente l’immondizia è stata tolta”, afferma soddisfatta una residente. “La situazione era diventata insostenibile, passavamo di lì trattenendo il respiro”. La Rap adesso ha ripulito smaltendo, solo in questa via, quintali e quintali di immondizia.

Via Galletti dopo l’intervento di Rap

Via Antigone e viale Regione Siciliana

Anche in via Antigone, a Partanna Mondello, la situazione non era certo migliore. Ci sono volute parecchie ore per rimuovere la mole di spazzatura accumulata, ma la Rap, attraverso l’utilizzo di container e parecchi operatori, è riuscita infine a ripulire. Stessa cosa per i cassonetti di viale Regione Siciliana, all’ingresso della città lato Trapani che, fino a qualche giorno fa, pullulavano di immondizia.