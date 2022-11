Uno studio inglese rivela: Palermo città ideale per lo smart working

Ecco la classifica delle metropoli con condizioni migliori per lavorare a distanza

2' DI LETTURA

PALERMO – Cosa hanno in comune Palermo, Bali (Indonesia), Lima (Perù), Citta del Capo (Sud Africa) e Antigua in Guatemala? A mettere assieme le cinque città da tutto il mondo è l’edizione del Regno Unito di National Geografic che ha incoronato il capoluogo siciliano come migliore posto all’estero dove andare a vivere per potere lavorare in smart working.

Non si tratta solo di vivere in un bel posto degli “studi – si legge nell’articolo – hanno dimostrato che lavorare dall’estero può fornire ai dipendenti competenze come adattabilità, creatività e disponibilità ad assumersi rischi, che possono stimolare l’innovazione e la crescita professionale”.

Palermo, descritta come “scintillante”, vince perchè dona a chi la vive “uno stile di vita sano e rilassato, il caldo clima mediterraneo e un costo della vita inferiore rispetto alla maggior parte del Regno Unito”

La città afferma il National Geografic “offre ai giovani professionisti una vera fetta della dolce vita”. Se ne apprezza il fatto che sia “una fiorente cultura della piazza” in cui i i professionisti possono lavorare “guardando il mondo che passa in una delle tante magnifiche piazze della città, circondate da caffè, venditori ambulanti e boutique adatti ai laptop”.

Le pause pranzo sono adatte per lo smart worker con le “strette viuzze simili a souk”, “piene di cupole arabe, facciate barocche decorative e luminosi mosaici bizantini che raccontano il passato a scacchi e multiculturale della città”.

“Gira un angolo – continua l’articolo – e hai la stessa probabilità di scoprire una cappella opulenta come una fontana zampillante o una piazza fatiscente rimasta intatta dalla seconda guerra mondiale. Non sono tutte le reliquie storiche, però. Troverai un sovraccarico sensoriale nel vivace mercato della Vucciria, che è il posto migliore per assaggiare le prelibatezze siciliane locali, tra cui arancini ripieni di carne, cannoli e pasta alla norma (ricca pasta con verdure e formaggio). Un calendario culturale all’avanguardia e una frizzante vita notturna – conclude il pezzo – portano ulteriore dinamismo alla città e tanto divertimento per i fine settimana”.