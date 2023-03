Palermo: la donna rientra in casa, trova il ladro: rubati gioielli

I poliziotti che indagano sul furto hanno raccolto la testimonianza della vittima

PALERMO – Si è trovata in casa il ladro che aveva già raggrannellato gioielli in oro e argento. Una donna è rientrata in casa in Principe di Paternò. Non appena ha aperto la porta si è trovato davanti a un giovane.

Ha urlato e il ladro è scappato via da dove era entrato non prima di avere afferrato gli oggetti preziosi trovati nei cassetti dell’abitazione.

I poliziotti che indagano sul furto hanno raccolto la testimonianza della vittima.

Sono intervenuti gli agenti della scientifica che hanno cercato impronte utili per risalire all’autore del colpo il cui bottino è da quantificare