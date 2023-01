Palermo: la Fiera chiude, ecco come saranno riorganizzati i servizi Covid

Il 20 gennaio la struttura verrà riconsegnata al Comune

PALERMO – Dopo la completa riorganizzazione da parte dell’Asp di Palermo della rete dei centri vaccinali e degli screening di massa, si avvia a conclusione l’attività dell’Hub Fiera del Mediterraneo che, dopo un breve periodo di transizione, cesserà sabato 14 gennaio le prestazioni all’utenza.

L’Azienda sanitaria ha realizzato in città tre Drive in (Pta Casa del Sole, Pta Biondo e Pta Guadagna) in funzione ogni giorno (compresi i festivi) dalle 8 alle 20; 4 i centri per la somministrazione del vaccino anticovid: Villa delle Ginestre (aperto ogni giorno, compresi i festivi, dalle 8.30 alle 19.30); Pta Albanese (lun/mer/ven. 8.30-14 e mar/gio. 14-19.30); Pta Biondo (lun/mer/ven 8.30-14 e mar/gio 14-19.30) e Tommaso Natale (lun/mer/ven. 8.30-14 e Mar/Gio. 14-19.30).

Per tutte le informazioni, anche sulle vaccinazioni domiciliari, gli utenti possono consultare il portale dedicato dell’Asp di Palermo all’indirizzo: https://portale.asppalermo.org/.