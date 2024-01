Palermo, la Fiera fa il pieno e il Comune programma il rilancio

Forzinetti: “25 milioni per collaborare con i privati”

PALERMO – Expo, manifestazioni internazionali, convention dedicate agli studenti o ai futuri sposi e il tradizionale appuntamento con la Campionaria. Sarà un 2024 ricco per la Fiera del Mediterraneo di Palermo che, nel corso di questi dodici mesi, ospiterà nove iniziative che hanno riempito il calendario di quello che, nelle intenzioni del Comune e della Regione, dovrà trasformarsi in un centro congressi di alto livello e non solo.

Congressi ma non solo

Perché l’area della Fiera ai piedi del monte Pellegrino, archiviata la parentesi come centro vaccinale anti-Covid e dopo anni di incertezze, è pronta a una radicale trasformazione. Il punto forte sarà il centro congressi che la Regione realizzerà nel padiglione 20, con un progetto da 15 milioni di euro che permetterà di far sedere fino a 4 mila persone, anche se l’obiettivo è riqualificare l’intera area che comprende zone all’aperto e varie strutture.

“Il Comune ha stanziato 25 milioni di euro per il biennio 2024/2025 – dice l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti – che serviranno a concretizzare un partenariato pubblico-privato per il rilancio della Fiera. Non sappiamo ancora se faremo un concorso di idee per scegliere un progetto e poi un avviso esplorativo per la selezione del privato o un avviso su entrambe le cose, ci stiamo lavorando”. Quel che è certo è che, se il centro congressi sarà il fiore all’occhiello della nuova Fiera, il resto potrà ospitare centri sportivi, uffici o essere dedicato alla movida.

Intanto la vigilanza

Nel frattempo, il Comune proverà a mettere in sicurezza l’area evitando possibili intrusioni. “Grazie a un accordo quadro abbiamo a disposizione 1,8 milioni di euro – dice Forzinetti – che useremo per dotare la Fiera di un impianto di videosorveglianza e ripristinare la struttura adibita a guardiania all’ingresso da via Sadat. In attesa di definire con Reset gli accordi, abbiamo affidato all’esterno per due mesi il servizio di vigilanza”.

Le manifestazioni

Fino al 12 febbraio la Fiera ospiterà “Sposa in Fiera 2024”, dal 2 al 15 marzo sarà la volta di “Expocook” e dal 15 aprile al 14 maggio di “Expo comics and games”. Dal 15 maggio al 13 giugno spazio alla Campionaria, dal 9 settembre al 10 ottobre “Mediedil-spoda del Mediterraneo” e dal 16 settembre al 16 ottobre “Tuttosposta 2024”. Il 15 ottobre aprirà i battenti la Manifestazione ornitologica internazionale sportiva, sino al 15 novembre, mentre dal 3 al 18 novembre sarà la volta di “Orientasicilia”. “La Fiera rappresenta un volano economico importante per la nostra città – aggiunge Forzinetti -. Dopo aver rinnovato l’agibilità dei padiglioni 20, 20A e 16, siamo orgogliosi di aver ricevuto numerose richieste, ci aspetta un 2024 ricco di eventi e manifestazioni”.