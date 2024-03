Palermo, la giunta approva il piano triennale opere pubbliche

L'annuncio del sindaco Lagalla e dell'assessore ai Lavori pubblici Orlando

PALERMO – “La giunta comunale di Palermo ha approvato nei termini previsti e prima dell’approvazione del bilancio di previsione, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026. Un documento di programmazione di ampio respiro che, solo per il 2024, prevede 57 interventi che contribuiranno a ridefinire il volto della Città di Palermo e che consentirà per l’anno in corso il migliore utilizzo delle risorse”. Lo dicono il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando.

“Un progetto ambizioso che riguarderà fra l’altro, il potenziamento delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico per favorire la mobilità sostenibile, interventi di recupero e restauro nel centro storico, la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, la riqualificazione ecocompatibile del lungomare della Bandita e il potenziamento e la manutenzione della rete stradale e dell’illuminazione pubblica. Un programma che costituisce un impegno dell’amministrazione verso i suoi cittadini”.