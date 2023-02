Palermo, la mediana ora è un rebus: tempo di scelte per Corini

"Problemi" di abbondanza a centrocampo per il tecnico rosanero

PALERMO – Il Palermo di Eugenio Corini continua a crescere e per il tecnico rosanero iniziano i “problemi” legati ad una rosa ampia ed equilibrata. Il mercato intelligente effettuato da Rinaudo e Bigon durante la sessione invernale ha rinforzato in maniera importante l’organico dei rosa, dando all’allenatore di Bagnolo Mella l’imbarazzo della scelta in merito agli uomini da schierare per il prosieguo del campionato di Serie B.

Innesti invernali, su tutti quelli di Verre, Tutino e della sorpresa Graves, difficili da tenere fuori e che potrebbero cambiare le gerarchie nell’undici titolare di Corini. I maggiori dubbi sono soprattutto a centrocampo, reparto “affollato” per il quale l’allenatore dei rosa, nonostante le tante partite ravvicinate all’orizzonte, dovrà fare scelte difficili in virtù delle caratteristiche e della condizione fisica dei giocatori già a partite dalla prossima sfida in casa del Sudtirol.

MEDIANA AFFOLLATA

Con la speranza di recuperare, almeno per il finale di campionato ed eventuali play-off, l’infortunato Stulac a centrocampo ci sono sei giocatori per tre posti ovvero Segre, Saric, Verre, Damiani, Broh e Gomes. In questo momento due sembrano le certezze inamovibili della mediana rosa ovvero Verre, uno degli elementi di maggior valore tecnico dell’intera rosa, e Gomes che dopo l’infortunio si è ripreso il posto in cabina di regia occupato per larga parte del campionato.

Il vero dilemma di Corini è legato al terzo ed ultimo slot della mediana ovvero quello relativo alla mezzala destra, conteso in maniera serrata da Jacopo Segre e Dario Saric. L’ex Torino, assente per squalifica contro la capolista Frosinone, nella prima parte di campionato è stato uno degli inamovibili del tecnico di Bagnolo Mella per le sue abilità di inserimento e di equilibratore della mediana rosanero. Il centrocampista bosniaco invece, dopo un investimento importante in estate e tanti problemi soprattutto a livello atletico, sta trovando la migliore condizione e si sta rilevando una pedina importante in termini di interdizione e fisicità in mezzo al campo.

Non bisogna dimenticare infine di Damiani, cresciuto tantissimo negli ultimi mesi come play in mezzo al campo, e Broh che sta iniziando a ritagliarsi sempre più spazio a partita in corso per la sua dinamicità. Tutti giocatori importanti nello scacchiere di Eugenio Corini che, dopo un girone d’andata pieno di difficoltà, si ritrova con “problemi” di abbondanza che qualunque allenatore vorrebbe avere.