Identificati i presunti autori dei danneggiamenti dello scorso 8 febbraio

PALERMO – La polizia ha identificato e denunciato 5 tra giovani, tra i 25 e i 26 anni, come i presunti responsabili della rissa e danneggiamento della discoteca Zaya lo scorso 8 febbraio, in via Cavour, a Palermo. Secondo quanto riscostruito dai poliziotti, che hanno passato al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza e sentito diversi testimoni, i giovani avrebbero cercato di aggirare e rimuovere le transenne posizionate in un’area esterna e laterale della discoteca volte ad impedire l’accesso di clienti senza biglietto. Sarebbero, almeno inizialmente, riusciti nel loro intento ma, individuati dal personale di vigilanza alla discoteca, sarebbero stati fatti fuoriuscire e costretti ad allontanarsi.

Indispettiti da quanto accaduto, sarebbero quindi ritornati, decisi a vendicarsi per il trattamento subito: avrebbero scagliato sulle vetrate dell’ingresso oggetti acuminati e transenne danneggiando le porte d’ingresso e generando il panico tra i presenti che hanno richiesto al 112 l’intervento delle forze dell’ordine. Qualcuno parlò anche di aver udito un colpo di pistola, ma questa circostanza non ha trovato conferme.

I poliziotti hanno constatato i numerosi danni ed hanno avviato le indagini per la ricerca dei responsabili. Oltre a sentire i testimoni e alla visione delle immagini registrate, sono stati determinanti i riscontri giunti dall’analisi dei social. Ora i cinque dovranno rispondere di danneggiamento in concorso.