Palermo, la ruota panoramica non piace: poco più di 600 biglietti venduti

Il titolare: "Abbiamo partecipato ad un bando ed il comune ha indicato questa come location"

PALERMO – La ruota panoramica montata in piazza Andrea Camilleri, di fronte al porto di Palermo, al momento, nei primi tre giorni di apertura, sembra non stia dando un buon riscontro. Lo dice il titolare della ditta tarantina che la gestisce, Pierpaolo Montenero.

“Abbiamo aperto venerdì pomeriggio e, ad oggi abbiamo venduto 640 biglietti. Pochissimo, rispetto al solito – spiega – In media, in un fine settimana, si registrano tra le mille e le 1500 visite. La ruota sarà attiva fino al 10 gennaio, volevamo chiedere una proroga ma, viste le cose, ci abbiamo ripensato. Le polemiche dei giorni scorsi hanno danneggiato il nostro lavoro. In una città di quasi un milione di abitanti le nostre aspettative erano ben altre: ci aspettavamo numeri diversi. Speriamo però che le polemiche possano finire e che la città possa ricredersi”.

“Noi abbiamo partecipato ad un bando indetto dal comune – prosegue l’imprenditore – che prevedeva, come possibilità, più aree: le piazze Ruggero Settimo, Politeama e Camilleri. Alla fine il Comune ci ha risposto che la scelta era ricaduta su quest’ultima. Certo, siamo consapevoli che la location non è delle migliori – sottolinea – ma si vede comunque il mare, nonostante il cantiere di fronte alla ruota panoramica”.

I costi

Tra tassa da versare per il suolo pubblico, spese di trasporto e montaggio della ruota “il costo è di circa 10 mila euro – spiega Montenero – Attrazioni come queste funzionano bene se a pieno regime. Noi non vogliamo di certo interrompere un rapporto con l’amministrazione comunale, però se il prossimo anno la location sarà nuovamente questa, ci penseremo prima di partecipare al bando, ma questo penso che lo farebbe chiunque”.

“Il bando – aggiunge – prevedeva che iniziassimo il primo dicembre, invece abbiamo iniziato il 19. Considerato che l’installazione della ruota, da bando, è in programma fino al 10 gennaio speriamo di recuperar. Le persone che sono salite sulla ruota una volta scese hanno mostrato gradimento” conclude Montenero.