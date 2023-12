Palermo, la scuola prega per Gabriele: “Adesso guardaci da lassù”

Il dolore e le parole del parroco

PALERMO– “Noi Gabriele ce lo raffiguriamo in un luogo bello, in Paradiso. Noi lo immaginiamo che ci guarda da lassù”. Cosi padre Raffaele, parroco di Mater Ecclesiae, a piazza San Marino, ha parlato alla platea raccolta nel trigesimo di Gabriele, alunno della scuola ‘Vittorio Emanuele Orlando’, scomparso un mese fa.

Una tragedia che ha colpito la comunità scolastica, presente con alunni e professori per esprimere affetto e per dire una preghiera. In prima fila i genitori del ragazzo, abbracciati con dolcezza dal parroco e da chi è intervenuto. Una carezza di vera vicinanza al loro immenso dolore.