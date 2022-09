Palermo, la storica gelateria chiude in anticipo per il caro bollette

Il titolare del Gelatone di via Autonomia Siciliana su Fb: "Ci vediamo a marzo 2023"

1' DI LETTURA

PALERMO – Il titolare dell’esercizio Al Gelatone, storica gelateria di via Autonomia Siciliana a Palermo, per via del caro bollette si trova costretto a chiudere con due mesi d’anticipo la stagione di vendita.

“A fronte dei continui aumenti delle materie prime – dice Peppe Cuti su Facebook – e del forte rincaro del costo energetico, avvisiamo i nostri gentili clienti che nostro malgrado, siamo costretti ad anticipare la chiusura stagionale a questo fine settembre. Ci vediamo 1 marzo 2023”.

Per la gelateria bollette quadruplicate in questi mesi. A luglio ho pagato una bolletta da 6.000 euro, ad agosto una addirittura da 7.500 euro. Costi insostenibili. I quattro dipendenti contrattualizzati resteranno a casa e andranno in disoccupazione.