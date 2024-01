Palermo, la VII Commissione consiliare incontra i vertici Sispi

Si è discusso dello schema di convenzione con il comune

PALERMO – I componenti della VII Commissione consiliare, i vertici della Sispi, l’assessore all’Innovazione, Antonella Tirrito, e il direttore generale del Comune, Eugenio Ceglia, si sono incontrati per discutere dello schema di convenzione tra il comune di Palermo e la società partecipata per il servizio di conduzione tecnica e sviluppo Sitec.

“Grandi potenzialità di Sispi”

Il presidente della VII Commissione consiliare, Pasquale Terrani, afferma: “Unitamente agli altri componenti della Commissione – Fabrizio Ferrandelli, Fabio Giambrone e Giuseppe Mancuso – abbiamo evidenziato che rispetto alle turbolenze di qualche mese fa, quando si ventilavano voci di una diminuzione in termini di costo del contratto di servizio, ad oggi tutto è rientrato con soddisfazione della governance della società. Abbiamo, inoltre, sottolineato le grandi potenzialità in termini di servizi che Sispi eroga al socio unico “Comune” e che gli stessi vanno implementati”.



“Nel corso della riunione, inoltre, sono stati affrontati altri temi, tra cui il piano industriale e l’autonomia gestionale di Sispi all’interno dei parametri del Contratto di Servizio. Altresì, è emerso che, per quanto riguarda il personale, la società ha necessità di assumere in quanto tantissimi dipendenti sono andati in pensione. Riteniamo che Sispi debba continuare ad essere il braccio operativo del Comune per quanto riguarda sistemi e servizi informatici e digitali per consentire all’amministrazione di offrire servizi efficienti ai cittadini palermitani”, conclude.