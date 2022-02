Palermo Lab: corso “Strategie e tecniche dei comunicatori del calcio”

Al fianco di relatori con assoluta e comprovata esperienza in ambito nazionale ed internazionale, verranno analizzate singole case history

PALERMO – Il Palermo Innovation Lab, in collaborazione con il Palermo FC e l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, è lieto di annunciare l’apertura delle iscrizioni per il corso di formazione professionale “Strategie e tecniche dei comunicatori del calcio”.

Il percorso didattico si rivolge a chi ha l’ambizione di lavorare nel giornalismo sportivo ma anche a tutti coloro – già professionisti del settore – che vogliono incrementare la propria conoscenza nella comunicazione nel calcio, acquisendo nuove tecniche grazie al supporto ed all’esperienza diretta degli esperti che si alterneranno negli interventi durante il corso.

IL CORSO

Al fianco di relatori con assoluta e comprovata esperienza in ambito nazionale ed internazionale, verranno analizzate singole case history: sia attraverso un approccio didattico-teorico, ma anche e soprattutto empirico-pratico, in maniera tale da avere una visione d’insieme del difficile lavoro che svolgono gli uffici stampa dei Club, i giornalisti sportivi di tv, radio e carta stampata ed i creatori di contenuti specializzati. I cinque moduli didattici in programma permetteranno agli iscritti di spaziare all’interno di tutte le tematiche che i professionisti del settore affrontano quotidianamente: dalla gestione della comunicazione durante un match day al racconto giornalistico del match nei diversi mass media.

In allegato, in calce alla news, la presentazione del corso ed il modulo d’iscrizione.

PER INFO ED ISCRIZIONI: formazione@palermoinnovationlab.com

Allegati