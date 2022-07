Palermo Ladies Open, a Spiteri la Wild Card per il tabellone di qualificazione

Sconfitta Virginia Ferrara per 6-0 6-0

1' DI LETTURA

PALERMO – Per il quarto anno consecutivo Dalila Spiteri, n 532 della classifica mondiale (ma con un best ranking da n. 434) parteciperà ai Palermo Ladies Open, torneo del circuito WTA in programma dal 16 al 24 luglio prossimi. La venticinquenne tennista di Licata, che si allena al Country Time Club nell’Accademy di Francesco Cinà, si è guadagnata l’ennesima Wild Card per il tabellone di qualificazione grazie al successo nel “Master” tra le 8 siciliane scelte dalla Fit regionale.

Dopo le vittorie con Gaia Greco nei quarti e Giorgia Pedone in semifinale, Spiteri sul centrale del Country, davanti a circa 500 spettatori, ha battuto in finale con il punteggio di 6-0 6-0 la 18enne del Circolo Tennis Palermo, Virginia Ferrara (n. 133 della classifica ITF Junior).

“E’ una bella emozione potere partecipare per quarta volta di fila al WTA di Palermo – ha detto Spiteri a fine partita – sono felice di essere anche per quest’anno la siciliana più forte. L’obiettivo? Spero di potere superare qualche turno”.

Virginia Ferrara ha “ringraziato tutti per essere venuti a supportarmi, sicuramente la partita con Dalila mi servirà come esperienza”.

Dopo la conclusione del torneo di Prequalificazione e la prima Wild Card assegnata per le “Quali” alla Spiteri, giovedì prossimo 14 luglio (ore 10.30) si alzerà il sipario sulla 33^ edizione dei Palermo Ladies Open nella conferenza stampa in programma nei locali della Rinascente del capoluogo siciliano (Via Roma). Il presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata, ed il direttore del torneo, Oliviero Palma ufficializzeranno le altre 3 Wild Card per le quali ed altrettante per il tabellone principale.

Finora sono poco meno di un migliaio i biglietti, già, venduti. Tagliandi ed abbonamenti possono essere acquistati sul circuito Vivaticket o alla segreteria del circolo Country Club in viale dell’Olimpo 5 a Palermo.