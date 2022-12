Palermo Ladies Open, dal 9 dicembre abbonamenti scontati

Il Country Time Club ha varato un particolare Black Friday

PALERMO 5 DICEMBRE 2022 – Tre giorni per garantirsi un posto sugli spalti del grande tennis. L’iniziativa è degli organizzatori dei Palermo Ladies Open, Torneo Internazionale del circuito WTA che nel prossimo mese di luglio celebrerà la 34^ edizione.

Da venerdì prossimo 9 dicembre a domenica 11 dicembre l’avvio della campagna abbonamenti sarà all’insegna dell’assoluto risparmio. Il Country Time Club, circolo che da sempre organizza il Torneo, ha varato un particolare “Black Friday” consentendo agli appassionati di acquistare valida per assistere a tutte le partite della manifestazione (dalle qualificazioni de 15 e 16 luglio) alla finale del 23 luglio a partire da 85 euro.

“Se pensiamo che solo il biglietto di ingresso per la finale costa 100 euro, è chiaro che abbonarsi adesso a partire da 85 euro rappresenta un vantaggio – sottolinea il direttore dei Palermo Ladies Open, Oliviero Palma – il nostro è un torneo che si autofinanzia, in pratica è l’unica manifestazione internazionale in Sicilia che non si affida ai finanziamenti pubblici. La nostra linfa sono gli sponsor e, soprattutto, il pubblico degli appassionati. Più numerosi saranno e più possibilità ci saranno di far tornare una Top Ten al Country per il prossimo torneo che, comunque, si preannuncia come il più competitivo e spettacolare degli ultimi anni”.

Da venerdì 9 a domenica 11 a mezzanotte si potrà, quindi, acquistare l’abbonamento a partire da 85 euro. Basterà collegarsi al circuito Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/programming/33-palermo-ladies-open/22059) oppure recarsi alla segreteria del Circolo Country Time Club di viale dell’Olimpo 5 (tel. 091 454886) per assicurarsi la tessera per 9 giorni di torneo. Un’opportunità irrinunciabile per gli amanti del tennis.